Réptil é visto como vizinho e até animal de estimação por moradores locais

No bairro Novo Esperança, situado em Rio Branco, Acre, uma cena inusitada tem chamado a atenção dos moradores: um jacaré de quase três metros de comprimento se tornou uma figura comum no cruzamento das Ruas Almino Alves e Ema. O réptil, que inicialmente gerava temor entre os residentes, agora é tratado com afeto por alguns, chegando a ser considerado um “animal de estimação” por uma moradora que preferiu não se identificar.

“Já tive medo dele! Mas hoje considero o jacaré meu vizinho”, confessou a moradora, destacando a convivência pacífica que se estabeleceu entre o animal e os moradores locais. A situação é facilitada pela falta de infraestrutura local, que frequentemente causa alagamentos nas ruas, permitindo que o jacaré se movimente livremente pelo bairro.

Segundo relatos, não é apenas um jacaré que tem sido avistado na região. Pelo menos outros quatro exemplares já foram vistos nas imediações. A coluna Douglas Richer, do site ContilNet obteve com exclusividade fotos e vídeos que mostram o réptil em sua nova rotina urbana, chamando a atenção de curiosos e desafiando as expectativas dos moradores.

Douglas Richer, ContilNet

