Na última terça-feira (18), a Rede Federal de Fiscalização do Programa Bolsa Família (PBF) e do CadÚnico realizou, de forma remota, uma reunião com secretários estaduais e coordenadores dos programas de todo o Brasil. O encontro teve como objetivo estabelecer um canal de diálogo contínuo e construir o Plano de Ação 2025.

O consultor jurídico do MDS e coordenador da Rede, João Paulo Santos, destacou a importância do diálogo permanente e colocou a Rede à disposição dos estados e municípios. Durante a reunião, foram apresentadas as diretrizes da Rede, o Plano de Ação 2024, e o Decreto nº 12.064, que regulamenta o PBF, exigindo novos planos de adesão dos estados e municípios.

Silvana Crispim, coordenadora do PBF e CadÚnico do Ceará, e Regina Souza, coordenadora do Piauí, ressaltaram a importância da parceria e da humanização do atendimento. As preocupações com recursos financeiros, humanos e fraudes cibernéticas também foram discutidas.

Nesta quarta-feira (19), a Rede participará da Reunião Trimestral do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) e manterá diálogos com os Conselhos Estaduais de Assistência Social (CEAS) e o Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS/DF).

Por Acreonline.net- com iformações- MDS

