Um morador da comunidade São Caetano, localizada no rio Yaco, em Sena Madureira, ficou surpreso ao realizar sua rotina no chiqueiro dos porcos. Na manhã desta quarta-feira, ele encontrou um leitão recém-nascido com uma aparência incomum: a cabeça do porquinho se assemelhava à de um bezerro.

O fato curioso chamou a atenção dos moradores locais, que ficaram intrigados com a anomalia. As causas dessa peculiaridade ainda são desconhecidas.

Por Acreonline.net

