Nesta quarta-feira, 19, a Polícia Civil do Acre (PCAC), através da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEMPCA), realizou uma operação que culminou no cumprimento de três mandados de prisão contra investigados por crimes de estupro de vulnerável e outros delitos correlatos, como ameaças.

A operação ocorreu em diferentes áreas de Cruzeiro do Sul. Dois mandados foram cumpridos na zona urbana e um na zona rural, onde o autor também foi encontrado em posse de uma espingarda calibre 38 sem autorização legal para o armamento.

O delegado Renan Santana, responsável pela DEMPCA, destacou que os alvos já estavam sendo investigados por sua equipe de investigadores. “Compilamos todos os mandados em uma força-tarefa para assegurar o cumprimento das ordens judiciais. É importante salientar que nos últimos 30 dias, cinco indivíduos suspeitos de estupro de vulnerável foram presos em Cruzeiro do Sul”, afirmou Santana.

A autoridade policial reforçou a importância de que as vítimas compareçam à delegacia para realizar denúncias, mesmo que os crimes tenham ocorrido há algum tempo. “Sabemos que as vítimas, diante do trauma vivenciado, podem levar tempo para compreender a situação e relatar com mais riqueza de detalhes sobre o ocorrido, pois ao procurarem a PCAC, as vítimas recebem todo o apoio psicossocial necessário, incluindo encaminhamentos e referências na rede de proteção para atendimento à saúde física e mental”, explicou Santana o delegado.

Por Marcelo Torres-ascom

