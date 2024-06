Na tarde de hoje ocorreu uma importante reunião na sede do Ministério Público em Sena Madureira, envolvendo o promotor de Justiça Júlio César de Medeiros, a Comandante do 8 BPM, PM Ivanise Pontes, além de Policiais Militares do policiamento escolar.

O objetivo da reunião foi alinhar as estratégias para execução do PROERD e do Projeto “Semear” nas escolas públicas, onde são tratados temas de suma importância, como prevenção ao tráfico de drogas, disciplina, e combate a atos de violência e, principalmente, prevenção ao “bullying” no ambiente escolar.

Na oportunidade, o promotor de Justiça Júlio César de Medeiros destacou a importância de atuação alinhada entre MP, PM, Conselho Tutelar e Gestores das escolas, a fim de evitar atos de indisciplinas e, principalmente, prevenir e combater atos infracionais no ambiente escolar.

Por yaconews

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram