Lionel Messi, em entrevista ao canal de seu sobrinho na internet, revelou qual foi o jogador com quem mais se irritou durante sua carreira no futebol europeu. Segundo o astro, o espanhol Sergio Ramos, zagueiro lendário do Real Madrid, quem mais o tirou do sério, principalmente durante capítulos de “El Clásico”.

Nós discutíamos bastante com Sergio Ramos. Foi o jogador com quem eu mais me irritei na carreira. Posteriormente nós fomos companheiros, mas nos clássicos, sempre nos estranhávamos. Os dérbis eram muito intensos – revelou o craque.

Após deixar o Barcelona, em 2021, Messi escolheu o movimento para o Paris Saint-Germain, para jogar ao lado de Neymar e Mbappé. Curiosamente, na mesma janela, a diretoria francesa também acertou com Ramos, fazendo os dois rivais se tornarem aliados. Entretanto, as duas passagens são consideradas fracassadas, já que a montagem do super time não trouxe o objetivo principal, que era o título da Champions League.

Agora, Lionel volta suas atenções para a camisa da Argentina. A partir de quinta-feira (20), o 8x melhor do mundo estará com a Albiceleste nos Estados Unidos, em busca do bicampeonato consecutivo da Copa América.

Lance

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram