A Lua Cheia de Morango acontecerá na noite da próxima sexta-feira (21), às 22h08 (horário de Brasília), e perdurará até sábado (22), às 06h48 (horário de Brasília), de acordo com o aplicativo Sky Tonight.

Esse nome foi dado à Lua Cheia de junho pelos nativos americanos, já que, a temporada de colheita de morangos no hemisfério norte era realizada neste mês. Isso não significa que a Lua ficará rosa ou vermelha, já que o nome do evento não está associado aos fenômenos visuais do astro — que poderá aparecer em tons de branco ou alaranjado.

Nesta sexta, também será possível observar outros planetas do nosso Sistema Solar. Vênus e Mercúrio estarão abaixo do horizonte, com o primeiro se pondo 21 minutos após o pôr do sol, e o segundo, 43 minutos.

Origem do nome

O apelido desta Lua varia de acordo com o povo. Na Europa, esta fase de junho era chamada de Lua da Rosa ou Lua de Hidromel — uma bebida típica feita com a fermentação de mel misturado com água.

Alguns funcionários da Nasa, agência espacial dos Estados Unidos, têm seu próprio nome para a mudança de fase do astro em junho. Eles a chamam de Lua do LRO em homenagem ao Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), uma espaçonave que orbita nosso satélite lançada em junho de 2009.

Após junho, a próxima Lua Cheia será no dia 21 de julho — a chamada Lua do Cervo, que ganhou o apelido por acontecer no mês em que crescem os chifres nos machos desta espécie.

