Um vídeo capturado por uma câmera dentro da residência mostra o momento em que um homem começa a discutir com sua esposa, que está deitada em um sofá. Durante a discussão, ela se senta e dá um tapa no rosto do homem, que a agride de volta. Neste momento, ele vai até a cozinha, retorna com um cutelo doméstico e desfere vários golpes na mulher.

Segundo informações, o incidente ocorreu na China. A mulher foi levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Por atrociades+ 18

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram