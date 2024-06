O departamento técnico da Federação Acreana de Futsal (Fafs) confirmou para os dias 24 e 29 deste mês as semifinais do Campeonato Estadual Sub-20. No masculino, os confrontos são: Corinthians x Montenegro e Fluminense da Bahia x Villa. No feminino, o Café com Leite/Porto Acre enfrenta Preventório e o Real Sociedade joga contra o Veneza.

“Teremos bons jogos na reta final do Estadual nos dois naipes. Vamos definir a data das finais após as disputas das semifinais”, comentou o presidente da Fafs, Rafael do Vale.

Disputa no masculino

As partidas do masculino serão de ida e volta e quem somar 4 pontos garante a classificação para final. Se cada equipe vencer um jogo, a classificação para decisão será na prorrogação ou nas penalidades.

Definição do feminino

Os finalistas no feminino serão definidos em um único jogo. O Café com Leite vai receber o Preventório e a outra partida entre Real Sociedade e Veneza será em Rio Branco.

