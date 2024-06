Os programas de incentivos à agricultura familiar, com assistência técnica e consultorias – sobre acesso a programas e linhas de financiamentos viabilizados pelo governo do Estado, via Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater/AC), têm ocasionado mudanças positivas em evolução produtiva de pequeno para médio produtor, quando a renda bruta familiar ultrapassa R$ 500 mil ao ano. Dados recentes do setor de crédito do órgão indicam que cinco agricultores conquistaram esses números financeiros satisfatórios.



Um desses exemplos ocorreu no Projeto de Assentamento Peixoto, colônia Paraíso, ramal Reserva do Rio de Janeiro, km 7, em Senador Guiomard, com o casal de agricultores familiares Luiz Donizete Castro e Cirlene Rossi, beneficiados com assistência técnica e consultorias para acessarem linhas de financiamento que lhes proporcionou a construção de curral, cerca e compra de 20 vacas leiteiras.



“A presença do governo, com o apoio técnico, é de grande valor pra nós, que éramos pequenos, agora somos médio e, seguindo nesse ritmo, seremos grandes”, comemorou o agricultor.

“Com a assistência do governo e a força do nosso trabalho, já temos 300 cabeças de gado. Eu só vendia cheiro verde, agora tenho galinha, porco, carneiro e já estou cultivando graviola”, enumerou Cirlene Rossi.

Durante visita técnica da engenheira agrônoma da Emater, Érica Lima, no último dia 18, o casal foi orientado a cancelar seu Cadastro Nacional de Agricultura Familiar (CAF), para que possa buscar financiamentos para médio produtor rural, como exemplo o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp).

“Para nós, enquanto técnicos que atendemos essa região há mais de cinco anos, é satisfatório percebermos essa evolução produtiva e consequente melhoria na condição de vida”, frisou Érica Lima.

