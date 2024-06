A possível saída do goleiro Carlos Miguel, do Corinthians, pode render um lucro extra ao clube paulista, que deve perder o atleta para o Nottingham Forest, da Inglaterra. Isso porque há uma cláusula no contrato que diz que o clube precisaria pagar R$1,5 milhão ao estafe do jogador para aumentar seu lucro na transferência.

Segundo informação do portal Meu Timão, o Alvinegro adquiriu os 20% dos direitos econômicos do jogador, já que possuía 80%. Com isso, o clube terá direito a 100% da multa rescisória, que é de 4 milhões de euros (cerca de R$22 milhões, na cotação atual).

A cláusula de rescisão no contrato com o Corinthians girava em torno de € 50 milhões (R$ 285 milhões) até a virada do ano. A redução da multa foi acertada ainda pelo ex-presidente Duilio Monteiro Alves quando renovou o vínculo de Carlos Miguel até o fim de 2025.

O goleiro assumiu a titularidade do Alvinegro nesta temporada, após instabilidade de Cássio no gol corintiano. O ídolo, inclusive, deixou o clube rumo ao Cruzeiro, e Carlos Miguel passou a ser absoluto na posição. Até então, o jogador soma 14 partidas na temporada.

