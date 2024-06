O casal “tudão” (esse é o apelido que eles se chamam na intimidade…) está deixando fãs desconfiados depois de todo o “carnaval” que fizeram durante uma separação midiática.

Há uma desconfiança de que tudo não teria passado de uma bela jogada de marketing para ajudar, entre outras coisas, a alavancar o novo projeto de Belo de voltar a fazer shows com o grupo Soweto.

Quem acompanha o mundinho pantanoso dos famosos sabe que o pagodeiro vive encrencado com a Justiça, com problemas de dinheiro, com cachês de shows bloqueados para pagar dívidas (inclusive a que ele tinha com o ex-jogador Denilson, que o cobrou publicamente várias vezes).

Depois que houve a tal falada “separação”, Belo chegou a chorar durante uma apresentação com o Soweto, se fez de coitado porque teria sido traído pela mulher com o personal trainer dela, e isso o ajudou a lotar os shows.

Será que Gracyanne topou colaborar com tudo isso porque estava cansada de ajudar seu Tudão a pagar dívidas?

Já o lance do personal ficou na linha do chumbo trocado não dói, né ?

Fabíola Reipert

