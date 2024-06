Na última terça-feira (18), alunos da Escola Estadual “Tonico Barão” em General Salgado, interior de São Paulo, foram surpreendidos por um incidente alarmante durante a merenda escolar. Um estudante encontrou um escorpião em sua marmita, provocando um grande susto e preocupação entre os presentes.

O caso rapidamente viralizou nas redes sociais após a imagem do escorpião, encontrado sobre uma folha de alface, ser compartilhada. A comida estava sendo servida aos estudantes do ensino médio, com idades entre 14 e 17 anos.

Após a divulgação da imagem, os pais do aluno informaram a direção da escola sobre o ocorrido. A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) emitiu uma nota lamentando o incidente. “Logo após ter conhecimento do fato, a equipe gestora da escola retirou e higienizou os utensílios da cozinha. Os responsáveis pelo aluno que identificou o caso foram chamados para esclarecimentos. As informações serão repassadas aos demais funcionários da unidade”, declarou a Seduc-SP em nota enviada à TV TEM.

A escola informou que uma dedetização havia sido realizada em abril deste ano, com validade até outubro, e que não havia registro de outros incidentes semelhantes. Após o ocorrido, uma vistoria minuciosa foi realizada na cozinha. Um representante do Núcleo de Obras e Manutenção Escolar (NOM) esteve no local para analisar as condições de higiene e limpeza de todos os espaços escolares.

A prefeitura de General Salgado, responsável pela cozinha municipal, também se pronunciou. Em nota, esclareceu que as verduras são recebidas embaladas do fornecedor e que a responsabilidade pela higienização e preparo é da escola estadual. O incidente destaca a importância de rigorosos protocolos de higiene e segurança na manipulação de alimentos, especialmente em ambientes escolares. A comunidade escolar espera que medidas eficazes sejam tomadas para evitar que situações como essa se repitam, garantindo a segurança e o bem-estar dos alunos.

