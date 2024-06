O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), está trabalhando, nesta terça-feira, 18, nas obras da rodovia AC-445, que tem como objetivo ligar os municípios de Bujari e Porto Acre.

A construção da rodovia está orçada em mais de R$ 42 milhões, divididos em dois lotes: o lote I possui uma extensão de 19,60 km e o lote II, 18,66 km. A presidente do Deracre, Sula Ximenes, destacou que os trabalhos estão em ritmo acelerado, com equipes atuando na terraplanagem, realizando limpeza mecanizada, serviços de carga e transporte de material de primeira categoria (cortes), aterro compactado e drenagem.



“O governo está comprometido em investir na infraestrutura para melhorar a vida dos acreanos, e a conclusão desta rodovia será um passo importante para o desenvolvimento regional”, afirmou Sula Ximenes.

O objetivo da obra é a implantação e pavimentação da rodovia AC-445, beneficiando não apenas os moradores de Bujari e Porto Acre, mas todos os usuários das rodovias estaduais, melhorando significativamente a mobilidade na região.

O valor total do contrato da obra é de R$ 42 milhões e faz parte de uma emenda parlamentar de R$ 126 milhões do senador Márcio Bittar, relator do Orçamento-Geral da União (OGU) de 2020 a 2021, destinada ao governo do Acre para melhorias nas estradas estaduais.

Por Gabriel Freire- Agência de Notícias do Acre

Foto: Ascom/Deracre

