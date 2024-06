A Câmara Municipal de Sena Madureira, através da mesa diretora, anunciou na manhã desta terça-feira (18) a abertura de um concurso público inédito para preenchimento de 11 vagas e formação de cadastro de reserva. Esta é uma iniciativa histórica, sendo o primeiro concurso já realizado pela Câmara da cidade. A presidente da Câmara, Ivoneide Bernardino, a primeira mulher a ocupar o cargo, expressou grande entusiasmo com a realização do concurso, destacando a importância deste momento para a cidade.

“É gratificante para mim estar podendo realizar o primeiro concurso da história da Câmara. Agradeço o apoio dos vereadores e da equipe administrativa”, declarou a presidente.

Vagas e Salários

As oportunidades disponíveis abrangem diversos níveis de escolaridade, desde o ensino fundamental até o superior, com salários que variam de R$ 1.500 a R$ 3.960,00.

Serviços gerais: 1 vaga

Vigia: 4 vagas

Motorista: 1 vaga

Técnico Legislativo I – Administrativo: 1 vaga

Técnico Legislativo – Informática: 1 vaga

Analista de Legislativo – Administrativo: 1 vaga

Analista Legislativo – Contabilidade: 1 vaga

A presidente da Câmara, Ivoneide Bernardino, afirmou que a realização deste concurso marca um importante avanço para a Câmara Municipal de Sena Madureira, promovendo a profissionalização e renovação do quadro de servidores. Além de oferecer novas oportunidades de emprego para a população, o concurso também visa melhorar a eficiência e a qualidade dos serviços prestados pela Câmara.

A presidente também agradeceu todos os vereadores que foram favoráveis à realização do concurso: Alipio Gomes, Carlos Beliza, Sidineis Araújo, Charmes Diniz, José Costa, Pantico, Dênis Araújo e Elvis Dany.

Ivoneide Bernardino reafirmou ainda o compromisso com a transparência e a valorização dos profissionais, promovendo um processo seletivo justo e acessível a todos os cidadãos. O concurso público representa um marco na história da Câmara, sinalizando uma nova era de oportunidades e crescimento para a cidade.

As informações adicionais sobre o concurso, incluindo a data de início das inscrições, a banca organizadora e o cronograma completo, serão divulgadas em breve no Diário Oficial do Estado. Os interessados devem ficar atentos às próximas publicações para não perderem os prazos e garantirem sua participação no processo.

Ivoneide afirmou ainda que a Câmara Municipal de Sena Madureira está comprometida em oferecer um processo transparente e eficiente, visando à contratação de profissionais qualificados que contribuirão para o desenvolvimento e a melhoria dos serviços prestados à população.

Por Ronaldo Duarte- Acreonline.net

