No último domingo (16), um rapaz de 22 anos, identificado como pela polícia com Gustavo Alves de Almeida, foi assassinado com tiros em um posto de gasolina abondonado, localizado na Avenida 7 de Maio, no bairro Santa Etelvina, zona Norte de Manaus.

De acordo com informações preliminares da polícia, Gustavo estava almoçando no local quando foi surpreendido por suspeitos armados que chegaram e dispararam várias vezes contra ele. A vítima não teve chance de reagir e morreu na hora.

Testemunhas relataram que os criminosos fugiram imediatamente após o ataque, tomando rumo desconhecido. O local do crime foi isolado pela polícia, e peritos do Instituto de Criminalística foram acionados para realizar a perícia e coletar evidências que possam auxiliar na identificação dos autores do homicídio.

Familiares e amigos de Gustavo, presentes no local, estavam visivelmente abalados com a tragédia. Eles descreveram o jovem como uma pessoa tranquila e trabalhadora, e afirmaram desconhecer qualquer envolvimento dele com atividades ilícitas.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) já iniciou as investigações para esclarecer a motivação do crime e capturar os responsáveis. Câmeras de segurança de estabelecimentos próximos estão sendo analisadas para identificar os suspeitos e a rota de fuga utilizada.

A polícia pede a colaboração da população para que qualquer informação relevante seja repassada através do Disque-Denúncia, garantindo o anonimato do informante.

O corpo de Gustavo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos legais e posteriormente será liberado para os familiares realizarem o velório e sepultamento.

A comunidade de Santa Etelvina está abalada com mais um caso de violência, e moradores clamam por mais segurança e ações efetivas das autoridades para coibir a criminalidade na região.

Por Acreonline.net

