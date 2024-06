No último sábado, 15 de junho, uma fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu aproximadamente 27,85 kg de pasta-base de cocaína em Acrelândia, no interior do Acre. A ação ocorreu no km 10 da BR 364, quando a equipe da PRF abordou um veículo.

Durante a inspeção, os agentes encontraram a droga escondida no compartimento do estepe do carro. O motorista foi preso em flagrante e encaminhado às autoridades competentes para as devidas providências. A PRF continua as investigações para identificar possíveis envolvidos no tráfico de drogas.

Por Acreonline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram