A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade (SMCCI) iniciou um projeto de coleta seletiva nos cemitérios de Rio Branco.

O projeto foi lançado no dia 17 de outubro de 2023 com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da separação correta dos resíduos. A iniciativa pretende transformar a forma como a cidade de Rio Branco lida com o lixo. A coleta seletiva está sendo feita nos órgãos públicos do centro, depois segue para os bairros e residências da cidade.

O chefe do departamento de Cemitérios de Rio Branco, Marcos Brayan, informou que o projeto teve início pelo Cemitério Jardim da Saudade, que fica no bairro Tancredo Neves, devido ao grande fluxo de pessoas que visitam o local. Cerca de 3.000 pessoas passam pelo cemitério por mês e uma grande quantidade de garrafas pets , copos descartáveis, latinhas e embalagens de velas deixados são deixados. A cada 30 dias o material é recolhido pelo caminhão da Coleta Seletiva para ser dado a devida destinação aos materiais recicláveis.

“Anteriormente os moradores colocavam esse material nos muros do cemitério e agora com o projeto esses resíduos estão sendo levados ao Jardim da Saudade. Em um futuro próximo o projeto será levado aos outros cemitérios de Rio Branco”, afirmou Marcos Brayan.

A secretária Municipal de Cuidados com a Cidade, Valcilena Oliveira, enfatizou a importância de ações como essa proporcionada pela Prefeitura de Rio Branco.

“Está política de tratamento de resíduos sólidos com a coleta seletiva faz com que a cidade, além de se tornar mais bonita, uma cidade preocupada com o meio ambiente e a qualidade de vida das pessoas. Além disso cria um hábito saudável de manter a cidade limpa, através de boas práticas ambientais”, concluiu.

Jorge Braun/Assecom

