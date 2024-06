O prefeito de Rio Branco recebeu, nesta segunda-feira (17), o diretor-executivo do Grupo Rede Amazônica, Phelippe Daou Júnior para agenda institucional. O executivo acompanhou o prefeito da capital acreana durante toda a manhã e tarde para visitar obras e conhecer um pouco mais das ações executadas pelo poder público municipal. O chefe do Executivo municipal falou da satisfação de receber o diretor-executivo do Grupo Rede Amazônica em Rio Branco, ressaltando que o grupo, no Acre, tem sido grande parceiro da gestão.

“Quero dizer da nossa satisfação em poder receber aqui o doutor Phelippe Daou Júnior que vem aqui conhecer melhor o que está acontecendo na nossa cidade. A Rede Amazônica de Televisão tem sido uma grande parceira da Prefeitura de Rio Branco. Então nós estamos muito felizes com a presença dele aqui, que pode significar também mais investimentos de outros empreendedores, e que quem aqui está continue fazendo os seus empreendimentos. Tenho certeza absoluta que esta visita dele aqui não vai ficar apenas uma visita qualquer, mas com certeza a criação de um ambiente de negócios muito melhor para a nossa querida Rio Branco.”

O prefeito de Rio Branco e o empresário Phelippe Daou Junior estiveram visitando as obras do Elevado da Dias Martins e da Ponte do Igarapé Judia finalizando a agenda da manhã no Parque Ambiental Chico Mendes, onde o executivo pode conhecer um pouco mais da biodiversidade da região acreana. Em uma rápida avaliação, Phelippe Júnior afirmou que Rio Branco está “muito mais bem cuidada”.

“Tem muitas obras que estão sendo realizadas, mas mais do que isso, eu acho que a obra é um primeiro passo. Você vê que a cidade de Rio Branco, está muito mais bem cuidada. Cria-se um ambiente muito propício a empreendimentos ao desenvolvimento. Enfim, o que gera, evidentemente, perspectivas muito boas, não só para a cidade de Rio Branco, mas para o estado do Acre. O que a gente vê que hoje a Pefeitura de Rio Branco tem feito aqui na cidade é extremamente importante, é uma base importante para o desenvolvimento, gera segurança jurídica para quem quer operar aqui, quem quer investir aqui, sejam aqueles que vivem ou aqueles que desejam vir para cá também fazer seus investimentos”.

A agenda de visitas seguiu pela parte da tarde na zona rural de Rio Branco.

Gleydison Meirelles/Assecom

