Na manhã desta segunda-feira (17), o corpo de Antônio Bruno, de 13 anos, foi encontrado no Rio Tarauacá por um morador da cidade de Tarauacá, no interior do Acre. Antônio havia sido dado como desaparecido no domingo (16).

O Corpo de Bombeiros da cidade foi acionado para as buscas após receber um pedido de ajuda do Ministério Público Estadual (MP-AC) por volta das 20h de domingo. Devido ao horário noturno, a equipe de busca só pôde se organizar para iniciar os trabalhos na manhã seguinte. No entanto, antes mesmo da equipe de mergulhadores começar as buscas, o corpo foi encontrado pelo morador.

De acordo com as informações recebidas pelos bombeiros, Antônio estava tomando banho no rio quando desapareceu. O corpo, que apresentava um ferimento no rosto, foi entregue à Polícia Civil para investigação das causas da morte.

Antônio Bruno estudava na Escola Municipal Rilza Daniel, que emitiu uma nota de pesar pela tragédia. Imagens do resgate foram divulgadas nas redes sociais, mostrando a comoção da comunidade local diante do incidente.

Por Acreonline.net

