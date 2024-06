O crescimento do turismo no Acre, destaque nacional do empreendedorismo, e a maior feira agropecuária do Estado, a Expoacre, foram alguns dos temas tratados na edição do Govcast desta semana. A entrevista foi conduzida pelos jornalistas Jefson Dourado e Karolini Oliveira, que tiveram como convidado o titular da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete), Marcelo Messias.

Em sua passagem pelo podcast do governo do Acre, Marcelo Messias destacou dados que apontam para o crescimento do turismo no estado. “Agora, no início do ano, tivemos a informação, da Fecomercio de São Paulo, de que nós tivemos em torno de 22,7% de aumento no faturamento do turismo do nosso estado em relação ao ano passado”, relata Messias.

Govcast foi gravado nos estúdios da Rádio Aldeia FM. Foto: Alice Leão/Sete

O gestor da Sete também abordou o empenho do governo do Acre para o retorno da atuação da companhia aérea Azul para o estado e a volta dos voos diurnos, o que significa maior possibilidade para o desenvolvimento do turismo, inclusive do turismo interno na Região Norte. Marcelo Messias ressaltou que “o governador foi pioneiro na briga nessa questão”.

Compromisso com o etnoturismo

Sobre o etnoturismo do Acre, Marcelo explicou o compromisso do governo do Estado com as agendas que envolvem a preservação da cultura dos povos originários. O titular da Sete se referiu à inserção de 23 festivais indígenas no calendário de eventos do governo do Acre como um progresso para a pasta do turismo.

Messias ainda destacou o comprometimento do governador Gladson Cameli com o etnoturismo acreano. “Aonde nosso governador vai, ele fala dos festivais indígenas, faz propaganda e isso é muito bom. E ele não só faz propaganda, como também vai aos festivais”, relatou.

Para quem deseja conhecer mais do etnoturismo do Acre por meio dos festivais, Marcelo Messias antecipa: “Com certeza vai encontrar aquela vivência que vem procurar”.

Empreendedorismo e o destaque nacional e internacional

O setor do empreendedorismo acreano também foi abordado pelo gestor. Messias ressaltou que o setor é tão importante quanto o turismo e por isso há um empenho da Sete em aproveitar toda oportunidade de instalar feiras para fomentar a economia. “Eu faço questão de, com a minha equipe, sempre estar inserindo uma feira da economia solidária onde consigo perceber que tem uma brecha”, disse.

O secretário ainda destacou que no ano passado o faturamento da economia solidária foi de quase R$ 1 milhão.



Outro ponto do empreendedorismo destacado por Marcelo Messias, que tem sido sucesso tanto em nível nacional quanto internacional, é o artesanato acreano, que tem participado de diversas e importantes feiras do setor. Para o titular da pasta, o sucesso se deve à qualidade das peças e a história existente por trás de sua produção.

“No ano passado na Fenacce, que é uma das maiores feiras de artesanato do Brasil, no Ceará, nós ficamos em primeiro lugar em faturamento”, lembrou.

Expoacre 2024

Outro assunto desta edição do Govcast foi a maior feira agropecuária do estado, a Expoacre. Neste ano, a Expoacre Juruá será realizada primeiro, de 31 de julho a 4 de agosto, em Cruzeiro do Sul, e a Expoacre será realizada de 31 de agosto a 8 de setembro, em Rio Branco.

Quanto às novidades da programação, o secretário Marcelo Messias garantiu ao público que haverá espaços especiais para a promoção do turismo. Além da Oca Indígena, que foi um sucesso no ano passado, a feira deste ano também contará com a tecnologia para simular a visita a pontos turísticos como Croa e o Parque Nacional da Serra do Divisor. Com o uso de óculos 3D, o público poderá realizar a experiência virtual de estar nesses lugares, com opções de acessibilidade.

Para conferir a entrevista completa clique aqui: https://www.youtube.com/live/35jH5F–1pU?si=nEOLYEUTxIzc8d_K

Por Leandra Haerdrich- Agência de Noticias do Acre

Foto: Alice Leão/Sete

