Na última quinta-feira, 13, a Polícia Civil do Acre (PCAC), através da delegacia de Brasiléia, capturou o suspeito de ter assassinado seu próprio irmão, Rosinildo da Silva Amaral, de 25 anos. O crime, cometido com um golpe de foice, ocorreu na zona rural do município.

De acordo com o delegado e coordenador da regional do Alto Acre, Erick Maciel, a PCAC tomou conhecimento dos fatos na quarta-feira, 12, e imediatamente iniciou as investigações. A equipe policial foi ao local do crime, onde colheu informações cruciais para dar início às diligências.

“O suspeito, em depoimento, confessou o crime e relatou que a motivação foi uma disputa por herança deixada pelo pai. Ele afirmou que o irmão estava invadindo os limites territoriais da propriedade herdada, o que levou ao conflito fatal. O homicídio ocorreu por volta das 8 horas da manhã, em uma propriedade localizada no “Ramal da Pinda”, que é acessível pela BR-317 (Estrada do Pacífico) no km 59, seguido de mais 30 km de percurso até o local”, informou o delegado Erick Maciel.

A autoridade destacou que as informações preliminares apontam para uma divisão de terras como o principal motivo do crime. O suspeito está à disposição da Justiça e deverá passar por audiência de custódia em breve. Além disso, a autoridade policial revelou que o capturado já tinha passagem pela polícia por outros delitos.

Assessoria/ PCAC

