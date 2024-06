A campanha de vacinação contra a poliomielite, iniciada em 27 de maio, encerra nesta sexta-feira, 14. A ação, que ocorre nos postos de vacinação dos 22 municípios do Estado, visa imunizar 72.728 crianças na faixa etária de 1 ano a menores de cinco anos de idade.

A Câmara Municipal de Rio Branco reforça a importância de levar as crianças para se vacinar. “Não há cura para a poliomielite, tornando a vacinação a única forma eficaz de prevenção”, destacou o presidente do parlamento municipal, vereador Raimundo Neném.

O vereador Samir Bestene relembra que apenas 5% do publico alvo foi vacinado na campanha deste ano. “De acordo com dados da Sesacre, entre os dias 27 de maio 8 de junho, foram contabilizadas 3.034 doses da vacina contra a poliomielite no Estado. A cobertura está muito aquém da expectativa da secretaria, uma vez que tem-se mais de 58 mil crianças para receber a gotinha, dose extra”, frisou o parlamentar.

E acrescentou: “o Ministério da Saúde já informou que não haverá prorrogação da campanha, portanto, peço aos pais ou responsáveis que não deixem de levar suas crianças para vacinar. Não podemos brincar com a saúde desses pequenos, então, procure um posto de saúde e busque pela vacinação”.

A edição deste ano é a última em que as crianças recebem a dose oral do imunizante como reforço, sendo substituída efetivamente pela aplicação injetável.

Assessoria CMRB

