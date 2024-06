Dando continuidade ao projeto de modernização da gestão pública municipal, a Prefeitura de Rio Branco entregou na tarde desta quinta-feira (13) 800 tablets para os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE), por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). A entrega dos equipamentos aconteceu no auditório da Uninorte.



A iniciativa que objetiva melhorar a eficiência e eficácia na prestação dos serviços de saúde pública na cidade teve um investimento de R$ 2.103.200,00 (Dois milhões, cento e três mil e duzentos reais), de recursos próprios da prefeitura e de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), destinados a compra de tablets para os ACS, fruto de emendas parlamentares.

“Isso aqui é um grande avanço no sentido da gente continuar modernizando a nossa gestão. Nós já fizemos a entrega de 4.400 tablets para as crianças das nossas escolas em 2022. Entregamos também aos nossos professores os notebooks. Entregamos computadores novos e rede de internet em todas as nossas escolas e unidades de saúde, e hoje a gente completa tudo isso com os tablets para os nossos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias”, destacou o prefeito.



Os dispositivos são ferramentas importantes para os trabalhos realizados em campo, permitindo aos agentes registrar e monitorar informações pertinentes ao quadro da saúde no município, como quantidade de criadouros de vetores da dengue e a malária, concentração de larvas dos mosquitos e identificação de terrenos baldios, como explicou o secretário municipal de Saúde, Eliatian Nogueira.

“Esse é um marco histórico para a saúde de Rio Branco. Um avanço, um investimento de 2 milhões e 103 mil levando a uma otimização da qualidade do servidor. Antigamente andava com os papéis, as pranchetas e tinha que voltar para poder alimentar o sistema do SUS e o sistema GENUS. Todos os tablets tem internet onde o ACS ou agente de endemias estiver fazendo seu trabalho vai estar alimentando o sistema, otimizando seu trabalho.”

Além disso, o uso dos tablets para o cadastramento de famílias facilitará o acesso e a organização dos registros, possibilitando uma melhor gestão dos programas de saúde pública, garantindo recursos e uma cobertura mais abrangente e precisa. A adoção da tecnologia no campo da saúde demonstra o compromisso da Prefeitura de Rio Branco em modernizar e aprimorar os serviços prestados, proporcionando melhores condições de trabalho para os agentes e, ao mesmo tempo, beneficiando toda a comunidade com um atendimento mais eficiente e personalizado.



Cleyton Pacheco, representante da Samsung no Brasil, enfatizou a qualidade e resistência dos aparelhos adquiridos pela Prefeitura de Rio Branco.

“O primeiro ponto, basicamente, é a robustez dele. Como o prefeito bem disse, os agentes enfrentam chuva, sol e várias situações que exigem um equipamento mais robusto. Além disso, ele tem um ótimo desempenho e soluções embarcadas para proteção. Proteção da informação, especialmente, por exemplo, se alguém roubar um tablet desse, vira peso de papel, porque ele não vai ser usado para mais nada, porque ele tem uma proteção do nosso sistema chamado NOX, é o nosso MDM, que traz toda uma política de proteção e que toda vez que resetar esse dispositivo de fábrica, ele vai retornar para o perfil da Secretaria de Saúde e não será possível fazer nada com esse dispositivo. Além disso ele suporta muito bem os aplicativos da Secretaria de Saúde que são utilizados pelos agentes para atender o nosso querido povo acriano, é o que há de mais moderno, sem dúvida.”

A iniciativa do Poder Público municipal foi aprovada pelos servidores da Semsa, como a Agente Comunitária de Saúde, Beatriz Lopes.

“Para nós vai ser bem melhor porque nós vamos ter um trabalho só que vai abranger todas as áreas da saúde. Nós vamos estar em campo, visitando as famílias e já vamos ter conexão com a Unidade de Saúde para saber se tem médico, se o dentista tem vaga e de lá mesmo já vamos poder marcar as consultas sem o paciente estar indo até lá, que às vezes não poderia ter vaga e a gente já vai saber se vai ter para ele não dar viagem perdida, além do mais, a gente vai trabalhar com mais facilidade porque não vai trabalhar duas vezes, vai preencher papel e depois colocar no sistema, vai ser tudo unificado de uma vez só”.

Gleydison Meirelles/Assecom

