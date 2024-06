Sena Madureira, após mais de 20 anos, celebra a consolidação de uma nova liderança que tem cativado a comunidade com sua simplicidade e dedicação. Ivoneide Bernardino, atual presidente da Câmara Municipal, não só marca um momento histórico ao ser a primeira mulher eleita para presidir o legislativo do município, como também é uma figura central no desenvolvimento de projetos sociais e melhorias na saúde pública.



Ivoneide Bernardino se destaca pela qualidade de seu trabalho na Câmara Municipal. Ela apresenta projetos e faz indicações que visam beneficiar tanto os moradores da zona urbana quanto da zona rural de Sena Madureira. Sua liderança se baseia na transparência e no comprometimento com as necessidades da população.



Há mais de cinco anos, Ivoneide coordena o projeto social “Sonho de Menina”, que proporciona a mais de 50 meninas anualmente a chance de celebrar seus 15 anos com um grande baile de debutante. Este projeto tem um impacto significativo na vida das jovens participantes, permitindo-lhes realizar um sonho e celebrar uma etapa importante de suas vidas.



Uma das prioridades de Ivoneide é a melhoria do sistema de saúde local. Ela tem sido uma defensora incansável da contratação de mais médicos em diversas especialidades para atender a comunidade nos postos de saúde e no Hospital João Câncio Fernandes. Sua atuação visa garantir que todos os moradores de Sena Madureira tenham acesso a um atendimento médico esporte e lazer de qualidade.



Ivoneide também conta com a colaboração do prefeito Mazinho Serafim, que tem sido um importante aliado na realização de suas reivindicações em benefício da comunidade. O prefeito é um parceiro ativo do projeto “Sonho de Menina”, contribuindo para que o evento se concretize anualmente.



A comunidade de Sena Madureira já teve uma líder notável no passado, Narcir Areal, conhecida como a “mãe dos pobres”. Hoje, Ivoneide Bernardino emerge como uma nova liderança. Suas ações e projetos refletem seu compromisso em transformar Sena Madureira em um lugar melhor para todos.

Por Ronaldo Duarte- Acreonline.net

