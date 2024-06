Na tarde da última quarta-feira, 12 de junho, Simey Menezes Costa, acusado de ter assassinado brutalmente sua esposa Ketilly Soares de Souza, de 33 anos, com múltiplas facadas, se entregou à polícia na Delegacia de Flagrantes (Defla) em Rio Branco. O crime, que chocou a comunidade local, ocorreu no domingo, 9 de junho, e teve características extremamente violentas, com o corpo da vítima sendo exposto com vísceras à mostra.

Detalhes do Crime

Segundo informações preliminares, Ketilly Soares de Souza foi morta dentro de sua residência em Rio Branco. O acusado utilizou uma faca para desferir vários golpes fatais na vítima, um ato que foi descrito como de extrema brutalidade. O crime foi testemunhado por familiares e vizinhos, que imediatamente acionaram as autoridades locais.

De acordo com amigos da família da vítima, Simey Menezes Costa foi visto na manhã de quarta-feira, na região da Baixada da Sobral, nas proximidades da casa de seus familiares. Testemunhas relataram que ele estava procurando dinheiro emprestado, possivelmente para tentar fugir da cidade. No entanto, pressionado pela situação e pelo cerco das autoridades, decidiu se entregar voluntariamente na Delegacia de Flagrantes.

A Polícia Civil de Rio Branco já iniciou as investigações sobre o caso. O delegado responsável afirmou que Simey Menezes Costa será interrogado para esclarecer os motivos que o levaram a cometer o crime. A motivação do assassinato ainda não foi divulgada, mas as autoridades estão trabalhando para montar o quebra-cabeça e entender o que levou ao trágico desfecho.

