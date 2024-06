O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), incentiva o mercado de games durante a edição do Tech Jovem aberto na manhã desta quinta-feira, dia 13, no Sesc, em Rio Branco. Com o crescente número de gamers acreanos, a competição é um dos atrativos nos estandes montados para a programação de inovação e tecnologia.



Alunos da rede municipal visitaram o stande da Seict onde acontecem as competições de games na abertura do evento no Sesc. Foto: Sabrina Salomon/Seict

Para o titular da Seict, Assurbanípal Mesquita, o Estado segue a tendência nacional no incentivo à prática esportiva de games, uma vez que a estimativa é de crescimento no mercado global acima dos 12%. “Esse evento conta com a parceria do Estado. É um incentivo para todas as idades, especialmente os mais jovens, para avançar nesse importante mercado de jogos eletrônicos”, pontuou Mesquita.

A Seict também estimula a qualificação profissional com a divulgação dos cursos do Polo Digital voltados para as áreas de tecnologia e inovação. O evento é promovido pelo Município de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Turismo e Inovação, apresenta o que existe de mais moderno na realidade robótica, virtual, energia renovável, indústria 4.0 e metaverso.

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, agradeceu a parceria do Estado e afirmou que o Município pensa no futuro. “Essa feira de tecnologia vai marcar uma grande época com novos expositores. Daqui sai o futuro do município, ideias inovadoras e incentivadoras para uma capital moderna”, disse Bocalom.

Por Jairo Carioca- Agência de Notícias do Acre

