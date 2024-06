Nesta quinta-feira, 13 de junho, às 15h30, o Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança e Justiça (CIEPS) em Rio Branco será palco da entrega de novos veículos e equipamentos para as forças de segurança pública do Acre. A aquisição foi possível graças a uma emenda de R$ 10 milhões destinada pelo senador Alan Rick.

Entre os itens que serão entregues estão caminhonetes 4×4, carros do tipo SEDAN, nobreaks, notebooks e drones. Além disso, as forças de segurança receberão veículos, coletes balísticos e outros equipamentos adquiridos com recursos do Ministério da Justiça, alocados entre 2019 e 2022, e de convênios com o Ministério do Trabalho.

O evento contará com a presença do senador Alan Rick, do governador Gladson Cameli, e de representantes das forças de segurança, todos disponíveis para entrevistas.

Serviço

Evento: Entrega de veículos e equipamentos para as forças de Segurança Pública

Data: 13 de junho (quinta-feira)

Local: Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança e Justiça (CIEPS), Portal da Amazônia, Rio Branco – AC, 69915-777

Hora: 15h30

Por Ronaldo Duarte e Lillian Lima- Acreonline.net

