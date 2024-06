Um homem foi flagrado furtando camisas do Paraná Clube de uma loja oficial, em Curitiba, nesta terça-feira (11). Ao todo, 17 peças foram levadas pelo suspeito. Uma câmera de segurança registrou toda a ação.

O Paraná Clube registrou um boletim de ocorrências e as imagens da câmera devem ajudar na identificação do homem (Foto: câmera de segurança)

Através das imagens é possível ver que o rapaz finge escolher algumas peças, mas logo coloca as camisetas dentro da cueca.

O curioso é que o homem não se intimida com presença de algumas pessoas dentro da loja e nem tenta agir de forma discreta. Além disso, na frente do estabelecimento tem um módulo da Guarda Municipal.

O Paraná Clube registrou um boletim de ocorrências e as imagens da câmera devem ajudar na identificação do homem.

por Eduardo Teixeira

