novinha furacão descobre que divide o amado com a própria amiga; veja vídeo Por almeida em 12 de junho de 2024 às 14:54 Compartilhe audio by Brasil – O Dia dos Namorados é uma data bastante importante e inesquecível para algumas pessoas, que ficam aguardando ansiosamente o momento de serem surpreendidas por seus respectivos parceiros. E, de fato, o caso que vamos abordar é surpreendente.

Uma jovem descobriu pelas redes sociais, justamente no dia de hoje, que o seu namorado também estava tendo um relacionamento sério com uma amiga dela. É isso mesmo! Esse caso aconteceu em Barreiros, no Pernambuco. A jovem, que estava prestes a completar dois anos de namoro, soube que a sua amiga estava comemorando quatro meses de relacionamento com o seu namorado.

Ela só descobriu tudo porque a “talarica” fez questão de postar uma declaração ao amado no status do WhatsApp, após ocultar algumas pessoas que poderiam fofocar para a namorada oficial. Acontece que, de toda forma, o caso chegou até a namorada oficial e, sem pensar duas vezes, a jovem foi para a casa da talarica e o conflito foi inevitável. Quem se saiu bem foi o garanhão, que já havia ganhado presentes das duas.

