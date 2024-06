Em uma operação conjunta das Polícias Civil e Militar realizada nesta terça-feira, 12, resultou na prisão em flagrante de um indivíduo parente de um foragido da justiça. A ação, comandada pelo delegado Marcílio Laurentino, teve início quando os policiais cercaram a residência do foragido.

De acordo com o delegado Laurentino, ao perceber a chegada dos policiais, o cunhado do foragido tentou se livrar da droga jogando-a pela janela do banheiro. No entanto, a tentativa foi prontamente visualizada pelos agentes, que constataram tratar-se de cocaína.

O indivíduo detido assumiu a posse da droga, alegando que era para consumo pessoal e que a havia comprado por R$ 100. No entanto, a quantidade encontrada não era condizente com essa alegação, e os policiais já tinham recebido denúncias de tráfico no local.

O preso foi autuado pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, que trata do tráfico de drogas. Ele será encaminhado para uma audiência de custódia. O foragido, alvo da operação, não foi localizado.

Assessoria/ PCAC

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram