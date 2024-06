Na manhã desta quarta-feira (12) a presidente da câmara municipal de Sena Madureira, Ivoneide Bernardino, participou da solenidade de abertura da fase municipal dos jogos estudantis 2024.

Contanto com a participação de 40 equipes, os jogos serão realizados pelos próximos 3 dias na quadra Aurino Brito. A competição está sendo promovido a através de uma parceria entre estado e prefeitura, por meio das secretarias de esporte, educação, e núcleo da SEE.

“Parabéns a todos por essa belíssima competição, desejo boa sorte a todos e que vença o melhor. Que sejam jogos em alto nível e que nenhum atleta se machuque”, disse a presidente.

A solenidade de abertura também contou com a presença, da secretária de esporte, Lourdes Gregório, do secretário municipal de educação, Altemir Lira, da coordenadora do núcleo da SEE, Irlane Diniz, do gerente de esportes, João Brandão, e dos coordenadores dos jogos Jarlande Nunes (SEMCTEL), e Adiley Batista (SEE).

Por: Assessoria

