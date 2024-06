Na última terça-feira, 11 de junho, a Polícia Militar prendeu em flagrante um indivíduo por tráfico de drogas no Trapiche da Lagoa, em Cruzeiro do Sul. Durante patrulhamento do GIRO da CPE/6°BPM, os policiais receberam informações sobre a venda de drogas na área e conseguiram prender o suspeito.

Com o detido, foram apreendidos uma pequena quantidade de Skank e dinheiro. A equipe acionou o Grupamento de Operações com Cães, e o cão policial Thor encontrou um recipiente com mais Skank e um rádio comunicador.

No imóvel do suspeito, os policiais apreenderam materiais usados no tráfico, incluindo balanças de precisão, mais dinheiro e insumos. No total, foram confiscados 17 invólucros de Skank, R$156 em espécie, um rádio comunicador, três balanças de precisão, uma tesoura e invólucros para drogas.

O indivíduo recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia para lavratura do flagrante.

Por Acreonline.net

