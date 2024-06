O município de Cruz do Espírito Santo, na Paraíba, amanheceu em choque nesta quarta-feira (12/6). O corpo de um jovem, cuja identidade ainda não foi revelada, foi encontrado decapitado e com a região da costelas com marcas de cortes, deixando a comunidade local abalada. O jovem, que morava na região, havia saído de casa na noite da última terça-feira (11) sem avisar seus familiares.

Sua ausência gerou preocupação, e a busca por ele começou nas primeiras horas da manhã. Infelizmente, o desfecho foi trágico: o corpo foi encontrado com a cabeça decepada, uma descoberta que chocou tanto os moradores quanto as autoridades. A Polícia Civil está encarregada da investigação do caso.

As autoridades locais estão empenhadas em desvendar a motivação por trás deste crime brutal e identificar os responsáveis. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre possíveis suspeitos ou pistas que possam elucidar o ocorrido.

Por Gomes-cm7

