Marcos Euclides Rogério da Silva, de 42 anos, sofreu uma tentativa de homicídio na noite de terça-feira, 11 de junho, na rua Edmundo Pinto, bairro Santa Inês, em Rio Branco. De acordo com a polícia, o incidente ocorreu após Marcos cobrar uma dívida de um indivíduo não identificado, resultando em uma discussão seguida de agressão.

Durante a briga, o agressor usou uma faca para atacar Marcos, que tentou fugir de bicicleta. No entanto, foi alcançado e esfaqueado no tórax esquerdo, além de sofrer perfurações superficiais no abdômen. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e prestou os primeiros socorros, encaminhando Marcos ao setor de traumatologia do pronto-socorro da capital.

A Polícia Militar esteve no local, coletando informações sobre o agressor, enquanto peritos criminais realizaram a perícia. A Polícia Civil da DHPP assumirá as investigações para identificar e localizar o responsável pelo ataque.

Por Acreonline.net

