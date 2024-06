Para garantir o provimento de vagas do Instituto Socioeducativo (ISE), o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead), publicou na edição extra do Diário Oficial desta quarta-feira, 12, o Decreto nº 7.059-p, de 11 de junho de 2024, que prevê a nomeação e convocação para entrega de documentos dos candidatos aprovados no concurso de Edital nº 068 Sead/ISE, de 13 de abril de 2023, publicado no Diário Oficial do Estado nº 13.512, de 14 de abril de 2023.

“Sei da importância desta convocação e, trabalhando dentro do limite prudencial, estamos realizando a nomeação destes novos servidores que irão fortalecer ainda mais o efetivo do ISE, assim como as ações do Sistema Público de Segurança”, destacou o governador Gladson Cameli.

Para a entrega de documentos, os candidatos nomeados terão o prazo de até 30 dias para a apresentação dos documentos pertinentes ao cargo e a efetiva assinatura do Termo de Posse. A convocatória segue na seguinte ordem: cargo e nome, localidade.

A nomeação em caráter efetivo prevê o provimento de vagas no ISE nos cargos de agente socioeducativo, assistente social, técnico administrativo e operacional.

Confira a versão completa do Diário Oficial.

Por Fhaidy Acosta- Agência de Notícias do Acre

