O Sistema Nacional de Emprego do Acre (Sine) anunciou a oferta de 58 vagas de emprego para esta quarta-feira, 12 de junho. As oportunidades abrangem diversos setores, com destaque para as posições de motorista e representante comercial.

Os interessados devem entrar em contato exclusivamente por telefone. Para concorrer às vagas, é essencial que os cadastros estejam atualizados. Novos candidatos precisam apresentar Carteira de Trabalho, Identidade/CPF, Título de Eleitor, comprovante de escolaridade e comprovante de residência.

As vagas são rotativas e válidas apenas para o dia do anúncio, podendo não estar disponíveis no dia seguinte. Para atendimento presencial, os interessados devem se dirigir à Organização em Centros de Atendimento (OCA).

Por Acreonline.net

