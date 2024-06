Uma discussão entre irmãos por causa de terra resultou em tragédia nesta quarta-feira, 12 de junho, no km 59 do Ramal da Pinda, no município de Brasiléia, Acre. Segundo informações, os irmãos estavam na presença da mãe quando a discussão começou. Em um momento de fúria, um dos irmãos, armado com uma foice, golpeou o outro no pescoço. A vítima caiu no chão e morreu no local devido ao ferimento.

A Polícia se deslocou para a residência na zona rural onde ocorreu o homicídio para investigar o caso e tomar as devidas providências.

Por Acreonline.net

