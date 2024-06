Nesta terça-feira, 11, no SEBRAE/AC, durante a assinatura do tempo de cooperação técnica entre a Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado do Acre (OCB/AC), o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Acre (SESCOOP/AC) e o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Acre (SEBRAE/AC), o presidente do Sistema OCB Acre, Valdemiro Rocha, agradeceu o apoio do senador Alan Rick ao fortalecimento do sistema de cooperativas no estado.

“Quero aqui registrar nossa gratidão e reconhecimento ao senador Alan Rick, um parceiro importante do cooperativismo acreano, que não tem medido esforços para ajudar o setor sempre que precisamos. Ele fez questão de enviar uma mensagem antes deste evento para reiterar o seu compromisso de continuar ajudando nossas cooperativas. Deixo aqui o nosso agradecimento ao senador da República” – disse.

Atualmente, o Acre possui mais de 20 mil cooperados e o setor gera cerca de 800 empregos diretos. Boa parte das atividades estão ligadas a produção rural, onde o senador, que também é presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal, tem atuação reconhecida desde o início de sua vida pública.

Ao comentar a fala de Valdemiro, Alan Rick agradeceu e reforçou que continuará atuando no apoio ao setor. “Não pude estar pessoalmente, mas enviei minha assessoria e a mensagem que vamos seguir com esse trabalho. Só aqui no Senado Federal temos 5.300 propostas que afetam o cooperativismo brasileiro e o meu compromisso é trabalhar pela aprovação das que beneficiam esses trabalhadores. Também temos atuado no envio de recursos, através das nossas emendas parlamentares, para criar soluções para seus principais problemas, como, melhoramento de ramais, reforma e construção de pontes, envio de insumos para as diversas atividades produtivas. Recentemente, os produtores de café de Cruzeiro do Sul, por exemplo, receberam mais de 33 mil mudas adquiridas com emendas do mandato. A cooperativa de catadores lá do Juruá também recebeu veículos e equipamentos. São muitas ações.” – disse o senador.

Alan Rick também parabenizou os envolvidos na cooperação técnica que desenvolverá capacitações e consultorias destinadas às cooperativas do estado, com foco na melhoria da qualidade dos produtos e serviços, na preparação do ambiente de negócios, inovação, tecnologia e crescimento sustentável do setor.

Além dos citados, também estiveram presentes no ato o diretor-superintendente do Sebrae no Acre, Marcos Lameira, o diretor técnico do Sebrae, Kleber Campos, o presidente da Coopel, Ezequiel Rodrigues; o superintendente do Sistema OCB no Acre, Émerson Gomes; a superintendente da Conab, Alessandra Ferraz; o coordenador da Unisol no Acre, Carlos Omar; o presidente da Coopermóveis, Jorge Melo; a presidente da Cooperparquet, Joelma Brasil; o presidente da Servicoop, Aloísio Inácio; a cooperada da Servicoop, Cliciane Felipe; e o diretor da Emater Acre, Rynaldo Santos.

