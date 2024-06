Três policiais militares da Polícia Militar do Acre (PMAC), concluíram com êxito nesta sexta-feira, 07, o I curso de Operações Fluviais realizado pela Polícia Militar do Mato Grosso (PMMT), através do Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental.

Os treinamentos tiveram duração de seis semanas e reuniu profissionais do Mato Grosso, Roraima e Acre. Os militares sargento Marcelo Mendes; sargento Rômulo Ferreira e soldado Cleceildo do Nascimento passaram por conhecimentos técnicos fluviais, em teoria e prática, além de natação, abordagem em embarcações, dentre outros, com o objetivo de capacitar os profissionais para atuarem nos rios, lagos e mananciais e difundir o conhecimento adquirido entre os companheiros de trabalho.

“Nós recebemos embarcações, motores e futuramente uma lancha de patrulha, que é fruto de recursos e parcerias firmadas com instituições. E o curso foi essencial para termos esse profissionais habilitados e capacitados para operar essas embarcações e com essa qualificação os militares podem passar o conhecimento para os outros policiais, desta forma podemos ter a possibilidade de dar uma melhor resposta a sociedade em momentos de necessidade, além de termos uma padronização e doutrina para atuar nos patrulhamentos fluviais em nossos mananciais”, é importante destacar também o olhar do comando da PMAC, em valorizar seus profissionais ofertando a eles a possibilidade de buscarem qualificação, destinando recursos para que os militares possam ir a outros Estados buscarem conhecimento, finalizou. Tenente-coronel K. Albuquerque, comandante do Batalhão de Policiamento Ambiental.

Polícia Militar do Acre PMAC

