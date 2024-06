Na noite de domingo, 9 de junho, Alan Johnnys Félix da Silva, de 34 anos, foi brutalmente atacado por um suposto amigo, cujo nome ainda não foi divulgado. O incidente ocorreu durante uma bebedeira na rua Epaminondas Jácome, localizada no bairro Cadeia Velha, em Rio Branco na noite da última segunda feira,10,.

Segundo testemunhas, a violência do ataque quase resultou em tragédia. As autoridades estão investigando o caso, e ainda não há informações sobre a motivação do ataque ou o paradeiro do agressor.

Por Acreonline.net

