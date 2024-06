O astrólogo Kushal Kumar, autodenominado ‘novo Nostradamus’, fez recentemente algumas previsões surpreendentes sobre uma iminente Terceira Guerra Mundial. Embora ele não seja um político ou alguém com acesso a códigos nucleares, afirma que suas percepções vêm da astrologia védica. Usando os alinhamentos de planetas e estrelas, Kumar prevê um futuro bastante sombrio para o nosso mundo. Então, vamos desvendar o que este vidente moderno tem a dizer.

A análise astrológica de Kumar sugere que estamos à beira de um conflito global, com datas específicas marcadas como possíveis gatilhos. Ele apontou 18 de junho de 2024 como tendo o “estímulo planetário mais forte” para iniciar a Terceira Guerra Mundial. Mas espere, tem mais! Os dias 10 e 29 de junho também estão no seu radar. A confiança de Kumar em suas previsões vem de seus sucessos passados, alegando que previu tensões em pontos críticos como Israel e Hamas, Coreia do Norte e do Sul, China e Taiwan, e Rússia e Ucrânia.

Segundo Kumar, 2024 será um ano turbulento. Ele alertou sobre grandes escaladas em torno de 8 de maio, particularmente em zonas de guerra como as Coreias, o Oriente Médio e Ucrânia-Rússia. E não se esqueça do possível envolvimento da OTAN. Kumar também sugeriu preocupações significativas de saúde ou renúncias entre líderes dessas regiões. Mas suas previsões não se limitam ao tumulto político. Ele espera que o setor de aviação e turismo sejam afetados, alertando contra conspirações e circunstâncias enganosas.

Embora alguns possam descartar as previsões de Kumar como fantasiosas, seu histórico lhe rendeu seguidores. Seu gráfico de astrologia védica, baseado em técnicas antigas, fornece a base para suas previsões. Ele afirma que as posições planetárias estão se alinhando de uma maneira que sinaliza um conflito iminente, instando aqueles no poder a se prepararem para o pior.

Os seguidores de Kumar acreditam em sua capacidade de ver o futuro, mas sejamos realistas – esperar que ele esteja errado é um sentimento comum. Ninguém quer enfrentar outra guerra mundial, especialmente com o estado atual dos assuntos globais. A ideia de outro conflito em grande escala é suficiente para deixar qualquer um desconfortável, independentemente da fonte da previsão.

Embora as previsões de Kumar possam ser intrigantes, é importante lembrar que a astrologia não possui base científica e é amplamente considerada uma pseudociência. A crença de que a posição e o movimento dos corpos celestes podem influenciar eventos humanos e prever o futuro carece de evidências empíricas e falha em passar nos testes rigorosos do método científico. Estudos controlados e revisões acadêmicas têm consistentemente mostrado que as previsões astrológicas não são mais precisas do que o acaso, e confiar nelas para fazer decisões importantes ou prever eventos globais pode ser não apenas enganoso, mas também perigoso.

por Lucas Rabello

