Em um ato administrativo no auditório da Seinfra, nesta segunda-feira (10), o gabinete de gestão da Prefeitura de Rio Branco apresentou o ex-secretário estadual, Alysson Bestene, como o novo integrante da equipe do gabinete do prefeito, onde ele foi lotado.



Alysson irá atuar como assessor técnico. O ato teve a participação de secretários e servidores que prestaram as boas vindas e desejaram um bom retorno à casa, já que o ex-secretário, é servidor efetivo da prefeitura.

“Alysson sempre esteve aqui no município, ele é funcionário de carreira, então pra nós essa volta é de suma importância, pois vai prestar um serviço de assessoramento técnico dentro do gabinete do prefeito e continuar na batalha do município”, destacou o secretário da Casa Civil, Valtim José.



Alysson vai ser um dos interlocutores junto ao governo do Estado para convergir nas ações, projetos e propostas sempre em benefício à população. Alysson se diz honrado em compor a equipe da gestão municipal.

“A gente tem visto agora recentemente várias obras sendo entregues, assinaturas importantes de ordem de serviço, como foi nesse sábado agora com o Mercado Elias Mansour, uma obra moderna que vai servir de cartão postal aqui para o município de Rio Branco, onde as pessoas vão poder visitar. Então a gente só tem que parabenizar o Prefeito Bocalom e toda a equipe e a gente vai colaborar, ajudar, porque, acima de tudo, principalmente àquelas pessoas que mais necessitam, que estão lá nos bairros, nas comunidades necessitam das ações”, finalizou Alysson.

Por Luizio Oliveira/Assecom

