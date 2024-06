Sena Madureira, está se consolidando como a “Cidade das Cobras”. Diariamente, moradores relatam encontros com esses animais peçonhentos nas ruas e ramais da região. Nesta segunda-feira,10, mais uma sucuri foi avistada, desta vez no meio do ramal que dá acesso ao seringal Nova Olinda.

Por Pelegrino Sobrinho- colaborador do Acreonline.net

