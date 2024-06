O prefeito da capital assinou a ordem de serviço para início das obras do novo Mercado Elias Mansour, na manhã do último sábado (8), em solenidade com a presença do senador Márcio Bittar (UB), vereadores e secretários da gestão municipal e Alysson Bestene, representado o governo.



Para o secretário de Infraestrutura, Cid Ferreira, o novo Mercado oferecerá mais conforto aos feirantes e clientes, além de transformar o espaço em atrativo turístico.

Ainda segundo o secretário, a cidade esta com obras de grande vulto, de grande impacto, que estão sendo a marca do prefeito de Rio Branco.

“Estamos com várias obras em execução, outras que ainda vão ter inicio ainda esse ano. Essa é a nossa marca, oferecer conforto, qualidade, dignidade para a nossa população. A região vai ficar maravilhosa. É uma cidade pensando no futuro, é uma capital que tem que ser uma cidade moderna.”



O prefeito da capital lembrou que o Mercado Elias Mansour foi construído há 45 anos e nunca passou por uma boa reforma. Ainda segundo o gestor, o novo mercado vai dar mais dignidade aos feirantes e principalmente para quem frequenta e realiza as suas feiras no dia a dia.

“O nosso negócio é modernizar a nossa cidade. Esse mercado tem 40 anos. Quem trabalha vendendo verduras ali, tem que ficar o tempo todo jogando água pra não murchar, pois não tem condições. O pessoal que trabalha aqui na área de frigorífico, de carnes e peixe não tem espaço pra trabalhar. Nós queremos modernidade, uma cidade para quem vier aqui, vai embora com o gostinho de voltar de novo. E é esse o desafio. O Elias Mansour é o ponto de encontro da grande maioria que visita Rio Branco e se Deus quiser, depois de pronto vai ser uma referência para toda a cidade”.

Por Salomão Matos/Assecom

