Na manhã deste domingo (9), uma briga entre quatro mulheres chamou atenção na saída de uma festa na Estrada do Aviário, em Rio Branco, em frente à boate Moon. O incidente ocorreu nas primeiras horas do dia, quando o sol começava a aparecer.

Ainda não há informações sobre o que motivou a confusão nem a identidade das envolvidas. No entanto, um vídeo que circula nas redes sociais mostra a intensa briga, enquanto vários homens observavam a situação, rindo e ridicularizando as mulheres. Em determinado momento, as mulheres foram separadas.

O vídeo ganhou destaque nas redes sociais, levantando discussões sobre o comportamento dos espectadores e a falta de intervenção imediata para cessar o conflito. As autoridades ainda não se pronunciaram sobre o caso.

Por Acreonline.net

