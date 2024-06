Circula em grupos de aplicativos de mensagens instantâneas cenas fortes da guerra de facção que assola o Rio de Janeiro. De acordo com informações, membros da organização criminosa rival em Madureira, na zona norte do Rio de Janeiro, conduziram uma operação contra os rivais que controlam o Morro da Congonha, também em Madureira.

Após a morte do Yuri, que foi registrada em vídeos, os membros do Bonde retornaram à Serrinha com um fuzil contendo emblemas como “Vila Sapê” e “CPX”, além de uma maçã mordida em vermelho.

Por Souza-cm7

