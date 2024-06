No último final de semana, um trágico acidente em uma boate em San Luis Potosí, México, resultou na morte de duas pessoas e deixou pelo menos dez feridas. Uma estrutura de vidro cedeu, provocando a queda de um grupo de pelo menos dez jovens de aproximadamente 12 metros de altura. Alguns faleceram instantaneamente.

Vídeos do circuito interno mostram o momento da queda, enquanto outros vídeos que circulam nas redes sociais revelam que a boate estava lotada, com muito empurra-empurra. Os jovens aguardavam o show do cantor Kevin Moreno.

O governador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, ordenou uma rigorosa investigação e a revisão das licenças da boate para identificar os responsáveis pelo acidente. Pelas redes sociais, Kevin Moreno expressou profundo pesar pela tragédia, lamentando a perda dos fãs e oferecendo apoio às famílias das vítimas.

Por Acreonline.net

