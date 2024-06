Uma cena impressionante foi registrada por moradores do município de Sena Madureira, no Acre, nas margens do rio Macauã. Uma sucuri gigante, com aproximadamente quatro metros de comprimento, foi avistada tomando sol à beira do rio.

As imagens, capturadas por um grupo de pessoas que navegava pelo rio em um barco, mostram a enorme cobra descansando tranquilamente. Ao perceber a aproximação do barco, a sucuri, aparentemente assustada, deslizou rapidamente para dentro do rio e desapareceu nas águas.

De acordo com os moradores, pelo seu tamanho, a sucuri é capaz de engolir qualquer animal de pequeno porte, o que causa certa preocupação na comunidade local.

A presença da sucuri no rio Macauã não é incomum, mas o registro do animal dessa dimensão é raro e chama a atenção para a rica biodiversidade da região. As autoridades ambientais recomendam que a população mantenha uma distância segura de animais selvagens e evite qualquer tipo de interação direta.

O vídeo da sucuri gigante rapidamente se espalhou pelas redes sociais, gerando admiração e respeito pela natureza exuberante do Acre.

Por Acreonline.net

