Moradores de Epitaciolândia, no interior do Acre, foram surpreendidos na noite do último final de semana ao flagrarem um inusitado visitante saindo do cemitério local. Uma paca, apelidada pela população de “Paca da Morte”, foi vista saindo do cemitério e passeando pelas ruas da cidade.

O animal, conhecido na região por sua longa cauda, foi filmado em frente a uma residência. As imagens, que rapidamente se espalharam pelas redes sociais, mostram a paca andando tranquilamente pelas ruas antes de retornar ao cemitério, onde aparentemente tem sua morada há bastante tempo.

A aparição da “Paca da Morte” gerou curiosidade e especulações entre os moradores. Alguns acreditam que o animal vive no cemitério devido à tranquilidade do local e à ausência de predadores. Outros, mais supersticiosos, associam a presença da paca a lendas e histórias locais sobre o cemitério.

Até o momento, as autoridades de controle animal do município não se manifestaram sobre a presença da paca no cemitério. O caso segue despertando a atenção e o imaginário popular em Epitaciolândia.

Por Ronaldo Duarte- Acreonline.net

